Bogdan Bogdanovic: Fenerbahçe'yi gerçekten özlüyorum

NBA takımlarından Atlanta Hawks forması giyen Sırp basketbolcu Bogdan Bogdanovic, eski takımı Fenerbahçe'yi özlediğini söyledi.

6 sezondur Amerikan Basketbol Ligi NBA'de oynayan Sacremento Kings ve Atlanta Hawks forması giyen 30 yaşındaki basketbolcu Bogdan Bogdanovic, iki lig, bir Euroleague şampiyonluğu kazandığı eski takımı Fenerbahçe ve yaşadığı zorlu sakatlık süreci hakkında Trendbasket'e röportaj verdi.

"Başlarda sakatlık dönemi zorlu geçti"

Sakatlık dönemiyle ilgili konuşan Bogdanovic, "Özellikle başlarda sakatlık dönemi zorlu geçti. Şu an tekrar basketbol oynayabildiğim ve geri döndüğüm için mutluyum. İyi durumdayım. Şu anda sadece sağlığıma odaklanıyorum. Evet bu sahalardan en uzak kaldığım süre oldu. Yine de topa dokunmanın bir yolunu bulurdum. Bir süre sandalyeden basket attım. İkinci ayda artık ayakta duruyor, dizlerimi büküyor ve zıplıyordum.

İlk maçta çok heyecanlıydım. Geri dönmek, o duyguları hissetmek ve taraftarları görmek gergin hissetmeme sebep oldu. Hayatımda ilk kez maça çıkıyormuşum gibiydi. İkinci maçta daha iyiydim. Buraya ait olduğumu ve hala oynayabileceğimi kanıtlamalıyım şeklinde bir histi. Bunu başkasına değil, kendime kanıtlamak istedim. O maçta hücumda iyi, savunmada kötüydüm. Üçüncü maçta da şimdi savunmaya odaklanmalıyım diye düşündüm fakat bu sefer de üçlükleri atamadım ki bu aslında normal. Canımı da sıkmadı çünkü sıkı çalıştığımı ve doğru yolda olduğumu biliyorum." ifadelerini kullandı.

"Topu hemen oynamayı öğrettiler"

Son toplardaki başarılı performansını değerlendiren Sırp basketbolcu, "Bana topu hemen oynamayı öğrettiler. Son dakikada oyunun ortasındaki gibi oynayabileceğimi düşünüyorum. Son dakika gerilimi insanlara ağır geliyor ama benim için normal, sıradan bir şut gibi. Açıksa topu alıyorum. İlk yarı, çeyrek öncesi, son dakika farkı yok." dedi.

"Kaybettiğimizde hemen kabullenemedim"

Eurobasket 2017 hakkında konuşan Bogdanovic, "Final maçını hatırlıyorum. Kaybettiğimizde hemen kabullenemedim. Maçtan önce yaptığımız tüm iyi şeyleri düşündüm, çok heyecanlıydım. Herkes finalde oynamak ister ama herkesin böyle bir şansı yoktur. Çok zaman alır, enerji, çok çalışmak, özveri…

Sonrası eşsiz bir an. O maçı kaybettikten sonra tabii ki üzülmüştüm çünkü kaybetmiştik. Bir maç kaybedersiniz, dünkü gibi (New York Knicks vs Atlanta Hawks) düşünüyorum da…

Dostum, daha iyi oynayabilirdim. Ben kötü oynadığımda bile takım kazandığında daha tatmin oluyorum. Bu yüzden ikisi arasında mükemmel bir denge bulmam gerektiğini düşünürüm." sözlerini sarf etti.

"Amerikalılar bu sporu geliştirdi ve Avrupa takip etti"

Avrupa basketbolu ve NBA arasındaki farkı karşılaştıran Bogdan Bogdanovic, "NBA’de yıl içindeki maç sayısı daha fazla olduğu için yorgunluk oyun tarzınızı etkileyebiliyor. Çünkü EuroLeague’deki kadar dinlenme ve antrenman yapma şansınız yok. Seyahatler de benim için ayarlanması gereken bir şeydi. Bunların yanı sıra ligde daha çok para ve daha çok insan var. Burası farklı bir lig. Sonuçta basketbol bu ülkeden çıkmış bir spor. Amerikalılar bu sporu geliştirdi ve Avrupa takip etti." ifadelerinde bulundu.

"Onları özlüyorum"

Eski takımı Fenerbahçe'yi özlediğini söyleyen Bogdanovic, "Evet. Ne zaman vaktim olursa takip ediyorum. Çok iyi durumdalar ve çok iyi oynuyorlar. Takım olarak iyi bir kimyaları var. Ancak böyle şeyler zaman alır. Biliyorum, Sırbistan’da da benzer bir durum var: Taraftarlar her maçın, her şampiyonluğun ve her kupanın her sene kazanılmasını istiyor fakat bunun olmasının imkanı yok. Asla bilemezsin (gülümsüyor). Umarım yollarımız yeniden kesişir. Onları özlüyorum. Gerçekten özlüyorum…" dedi.

"Nasıl oynaması gerektiğini bilen bir oyuncu"

Türk basketbolcu Alperen Şengün'ün oyununu değerlendiren yıldız isim, "Oldukça yetenekli ve nasıl oynaması gerektiğini bilen bir oyuncu. Şimdi de daha istikrarlı olmak için gelişmeye devam etmesi gerekiyor. Houston’da bunun için iyi bir fırsata sahip." ifadelerini kullandı.