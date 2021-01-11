Bogdan Bogdanovic sakatlandı

Atlanta Hawks, Bogdan Bogdanovic’in sağ dizinde kırık tespit edildiğini açıkladı.

Atlanta Hawks'ın Sırp oyuncusu Bogdan Bogdanovic'in sağ dizinde kırık tespit edildi.

SAHALARA DÖNÜŞ TARİHİ BİLİNMİYOR

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, dün oynanan Charlotte Hornets maçının 2. çeyreğinde sakatlanarak sahayı terk etmek zorunda kalan Bogdanovic'in MR sonuçları belli oldu.

28 yaşındaki Sırp basketbolcunun sağ dizinde avülsiyon kırığı ve yumuşak doku iltihabı saptandı. Bogdanovic'in sahalara dönüş süresine dair bilgi verilmedi.

2014-2017 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen Bogdanovic, sezon öncesi Hawks ile 4 yıllık sözleşme imzalamıştı.