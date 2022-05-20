Bogdanovic: Yeniden Final Four'da final oynamak istiyorum

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Bogdan Bogdanovic, Anadolu Efes'in Olympiakos galibiyeti sonrası yeniden bir Final Four'da oynamak istediğini söyledi.

EuroLeague'de Anadolu Efes'in Olympiakos'u 77-74 mağlup edip finale kalmasının ardından Bogdan Bogdanovic'ten bir mesaj geldi.

"Yeniden final oynamak istiyorum"

Kariyerine NBA'de Atlanta Hawks'ta devam eden Fenerbahçe'nin eski yıldızı, "Bir gün tekrar Final Four oynamak istiyorum. Bu, müthiş bir his. Özellikle kazandığınızda…" şeklinde bir tweet attı.

2014-2017 yılları arsında Fenerbahçe forması giyen Sırp basketbolcu, Fenerbahçe ile 2015, 2016 ve 2017'de Final Four oynarken, 2017'de kupaya uzanma başarısı gösterdi.