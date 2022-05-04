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Boston Celtics seriyi eşitledi
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) konferans yarı finallerinde Boston Celtics, son şampiyon Milwaukee Bucks'ı 109-86 yendi.
- 04.05.2022 - 11:27
NBA Doğu Konferansı'nda Boston Celtics, seyircisi önünde karşılaştığı son şampiyon Milwaukee Bucks'ı 109-86 yendi. Maçta 20 üç sayılık basket atan Celtics, kulüp play-off rekorunu kırdı.
Celtics'i galibiyete, 30 sayı, 6 asist, 5 ribauntla oynayan Jaylen Brown, 29 sayı, 8 asist üreten Jayson Tatum ve 21 sayı, 5 ribauntla mücadele eden Grant Williams taşıdı.
Jrue 19 sayı attı
Bucks cephesinde Giannis Antetokounmpo 28 sayı, 9 ribaunt, 7 asist ve Jrue Holiday 19 sayı, 7 asistle mücadeleyi tamamladı.