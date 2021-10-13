Boston Celtics'te iki koronavirüs vakası

Boston Celtics'te iki koronavirüs vakası

Boston Celtics'te Al Horford'ın koronavirüse yakalandığı duyuruldu.

Kulübünden yapılan açıklamada, test sonucu pozitif çıkan 35 yaşındaki basketbolcunun karantina altına alındığı ve sezon öncesi hazırlık maçlarından Orlando Magic ile Miami Heat karşısında görev alamayacağı belirtildi.

Celtics'te geçen hafta Covid-19'a yakalanan all-star Jaylen Brown'ın ardından Horford, aynı durumu yaşayan ikinci oyuncu oldu.

YAZ DÖNEMİNDE TAKIMA KATILMIŞTI

Boston Celtics'te 2016-19 yılları arasında görev almasının ardından takımdan ayrılan Al Horford, takas karşılığında bu sezon yaz döneminde yeniden Celtics'e katılmıştı.

Kariyerinde 5 kez all-star seçilen Dominik Cumhuriyeti vatandaşı pivot, geçen sezon Oklahoma City Thunder formasıyla 16 sayı ve 7,5 ribaunt ortalamasıyla oynamıştı.