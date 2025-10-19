BOTAŞ, ÇBK Mersin'i yendi

- BOTAŞ, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında ÇBK Mersin'i 83-67 yendi.
- Maç, Ankara Spor Salonu'nda oynandı.
- BOTAŞ, galibiyeti ağırlıklı olarak Bejedi ve Tuba Poyraz'ın katkılarıyla elde etti.
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında BOTAŞ ile ÇBK Mersin karşı karşıya geldi.
Ankara Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan, 83-67'lik skorla ev sahibi takım BOTAŞ oldu.
SKOR DAĞILIMI
Salon: Ankara
Hakemler: Berk Kurtulmuş, Münevver Özemre, Halil Ata Günal
BOTAŞ: Davis 12, Bejedi 17, Rana Uçar, Işılay Eğin, Serfa 11, Scherf, Ayşegül Günay Aladağ 10, Selin Rachel Gül 6, Tuba Poyraz 17, Dantas 2, Williams 8
ÇBK Mersin: Vanloo 5, Manolya Kurtulmuş 2, Ayşenaz Harma, Juskaite 26, Geiselsöder 13, Burke 10, Hayes 6, Sinem Ataş, Asena Yalçın 3, Büşra Akbaş, Sevgi Tonguç 2
1. Periyot: 22-19
Devre: 44-36
3. Periyot: 58-53