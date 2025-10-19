Abone ol: Google News

BOTAŞ, ÇBK Mersin'i yendi

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında BOTAŞ, sahasında ÇBK Mersin'i 83-67 mağlup etti.

Yayınlama Tarihi: 19.10.2025 16:10
  • BOTAŞ, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında ÇBK Mersin'i 83-67 yendi.
  • Maç, Ankara Spor Salonu'nda oynandı.
  • BOTAŞ, galibiyeti ağırlıklı olarak Bejedi ve Tuba Poyraz'ın katkılarıyla elde etti.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında BOTAŞ ile ÇBK Mersin karşı karşıya geldi.

Ankara Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan, 83-67'lik skorla ev sahibi takım BOTAŞ oldu.

SKOR DAĞILIMI

Salon: Ankara

Hakemler: Berk Kurtulmuş, Münevver Özemre, Halil Ata Günal

BOTAŞ: Davis 12, Bejedi 17, Rana Uçar, Işılay Eğin, Serfa 11, Scherf, Ayşegül Günay Aladağ 10, Selin Rachel Gül 6, Tuba Poyraz 17, Dantas 2, Williams 8

ÇBK Mersin: Vanloo 5, Manolya Kurtulmuş 2, Ayşenaz Harma, Juskaite 26, Geiselsöder 13, Burke 10, Hayes 6, Sinem Ataş, Asena Yalçın 3, Büşra Akbaş, Sevgi Tonguç 2

1. Periyot: 22-19

Devre: 44-36

3. Periyot: 58-53

