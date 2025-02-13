BOTAŞ, Danilos Pizza deplasmanında kazandı
AA & Ensonhaber

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 21. hafta mücadelesinde Danilos Pizza ile BOTAŞ karşı karşıya geldi.

İzmit Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 89-85'lik skorla konuk takım BOTAŞ oldu.

SKOR DAĞILIMI

Danilos Pizza: Henderson 21, Cooke 13, Mompremier 19, Walker 22, Yağmur Bul 5, Yağmur Kübra Taşar 5, Aysude Torcu, Hande Çelebi

BOTAŞ: Cave 15, Allen 22, Dantas 21, Işık Su Güven 8, Büşra Akbaş 9, Gülşah Duman Bıçakçı 12, Jump 2, Melike Yalçınkaya, Rana Uçar, Melis Dilara Lafatan

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Emre Çalışkan
Editor