BOTAŞ, Danilos Pizza deplasmanında kazandı

AA & Ensonhaber
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 21. hafta mücadelesinde Danilos Pizza ile BOTAŞ karşı karşıya geldi.
İzmit Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 89-85'lik skorla konuk takım BOTAŞ oldu.
SKOR DAĞILIMI
Danilos Pizza: Henderson 21, Cooke 13, Mompremier 19, Walker 22, Yağmur Bul 5, Yağmur Kübra Taşar 5, Aysude Torcu, Hande Çelebi
BOTAŞ: Cave 15, Allen 22, Dantas 21, Işık Su Güven 8, Büşra Akbaş 9, Gülşah Duman Bıçakçı 12, Jump 2, Melike Yalçınkaya, Rana Uçar, Melis Dilara Lafatan
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