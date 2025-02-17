BOTAŞ, Emlak Konut'u mağlup etti

AA & Ensonhaber
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 22. hafta mücadelesinde BOTAŞ ile Emlak Konut karşı karşıya geldi.
TOBB ETÜ Spor Salonu'nda oynanan müsabakayı ev sahibi takım BOTAŞ, 54-46'lık skorla kazandı.
SKOR DAĞILIMI
BOTAŞ: Işık Su Güven 2, Gülşah Duman Bıçakçı 3, Dantas 14, Cave 7, Allen 11, Büşra Akbaş 8, Melike Yalçınkaya, Buket Ünal, Melis Dilara Lafatan 2, Jump 6
Emlak Konut: Thomas 7, Sehernaz Çidal 5, Macaulay 16, Parks 5, Gueye 13, Berfin Sertoğlu
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