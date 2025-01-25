BOTAŞ, Nesibe Aydın'a şans tanımadı

AA & Ensonhaber
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 19. hafta mücadelesinde Nesibe Aydın ile BOTAŞ karşı karşıya geldi.
TOBB ETÜ Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 81-64'lük skorla konuk takım BOTAŞ oldu.
SKOR DAĞILIMI
Nesibe Aydın: Wheeler 14, Wallace 11, Nared 21, Serfa 10, İlayda Güner 5, Damla Gezgin 3, Merve Arı, Merve Uygül, Sevgi Tonguç
BOTAŞ: Allen 14, Işık Su Güven 3, Cuic 12, Dantas 19, Cave 15, Büşra Akbaş 8, Gülşah Duman Bıçakçı 5, Melike Yalçınkaya 3, Buket Ünal 2, Rana Uçar, İdil Yeniçulha, Melis Dilara Lafatan
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