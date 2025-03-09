BOTAŞ, Tarsusspor'u yendi

AA & Ensonhaber
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 25. hafta mücadelesinde BOTAŞ ile Tarsusspor karşı karşıya geldi.
Ankara Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 80-70'lik skorla ev sahibi takım BOTAŞ oldu.
SKOR DAĞILIMI
BOTAŞ: Işık Su Güven 2, Gülşah Duman Bıçakçı 5, Dantas 19, Cave 22, Allen 12, Rana Uçar 3, Büşra Akbaş 5, Jump 10, İdil Yeniçulha 2, Melike Yalçınkaya, Aleyna Tokgöz
Tarsusspor: Heal 10, Elif Emirtekin 4, Büşra Akgün 17, Alleyne 27, Ceylin Beyza Altunpa 1, Ecem Erk 5, Nisa Yalçın, Nuran Tutsak 6, Havva Güngör Peker
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