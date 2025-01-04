BOTAŞ'tan Bodrum Basketbol'a 27 sayı fark!

AA & Ensonhaber
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16. hafta mücadelesinde BOTAŞ ile Bodrum Basketbol karşı karşıya geldi.
Ankara Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 72-45'lik skorla ev sahibi takım BOTAŞ oldu.
SKOR DAĞILIMI
BOTAŞ: Melike Yalçınkaya 3, Cuic 22, Cave 20, Işık Su Güven 6, Allen 12, Rana Uçar, Büşra Akbaş 2, Gülşah Duman Bıçakçı 2, Buket Ünal, Melisa Dilara Lafatan 2, İdil Yeniçulha 3
Bodrum Basketbol: Jones 4, Selin Tekin 7, Zehra Sıla Tunçdemir 2, Ayşenaz Harma 9, Holinghsed 13, Azra Erçelik 2, İdal Yavuz, Zümrü Küçük, Elif Bati 3, Cansu Çolakoğlu, Gizem Tüzün 5, Belçim Naz Şahinkanat
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