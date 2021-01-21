Bozidar Maljkovic: Michael Jordan sıradan bir oyuncuydu

Sırp başantrenör Bozidar Maljkovic, Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan için şaşırtıcı ifadeler kullandı.

İspanyol haber ajansı AS, geçtiğimiz günlerde Sırp başantrenör Bozidar Maljkovic'in Michael Jordan hakkındaki görüşlerini içeren bir haber yayınladı.

Avrupa basketbol camiasında bir efsane olan ve emekliliğe ayrılmadan önce 42 sene koçluk yapmış olan Maljkovic'in, genel olarak NBA'e ve efsane oyuncusu Jordan'a güçlü bir şekilde karşı olduğu iddia edildi.

"SIRADAN BİR OYUNCU"

Eski NBA oyuncusu John Salley, geçmişte kısa bir süre formasını giydiği Yunan takımı Panathinaikos'taki koçu olan Maljkovic'in, Jordan'ı "sıradan bir oyuncu" olarak nitelendirdiğini söyledi.

Salley ayrıca, Maljkovic'in Jordan hakkında "Avrupa'da maç başına 16 sayı ortalama yakalayabileceğini" söylediğini de iddia etti.

NBA kariyerinde 30.1 sayı ortalaması yakalamış olan Jordan, bu alanda lig tarihinde lider konumunda.