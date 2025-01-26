Brooklyn Nets, Vince Carter'ın formasını emekli etti

AA & Ensonhaber

Brooklyn'deki Barclays Center'da Miami Heat'e 106-97 yenilen Brooklyn Nets, karşılaşma sırasında düzenlenen seremoniyle Vince Carter'ın 15 numaralı formasını emekli etti.

5 SEZON NETS FORMASI GİYDİ

Fantastik smaçlarıyla akıllarda yer eden Carter, Nets organizasyonu Brooklyn'e taşınmadan önce 2004-2009 yıllarında New Jersey Nets forması giydi.

Carter, takımıyla normal sezonlarda çıktığı 374 maçta 23,6 sayı, 5,8 ribaunt, 4,7 asist ve 1,2 top çalma ortalamaları yakaladı.

Nets tarihinde en çok sayı atan (8 bin 834) üçüncü ve en fazla asist üreten (bin 762) 6. oyuncu olan Carter, takımıyla 3 kez play-off'larda yer aldı.

8 KEZ ALL-STAR SEÇİLDİ

NBA'deki 22 sezonluk kariyerinde Nets'in yanı sıra Toronto Raptors, Orlando Magic, Phoenix Suns, Dallas Mavericks, Memphis Grizzlies, Sacramento Kings ve Atlanta Hawks'ta görev yapan Carter, 8 kez all-star seçildi.

Ekim 2024'te NBA Şöhretler Müzesi'ne dahil edilen Carter, 1999'da yılın çaylağı ödülü, 2000'de ise smaç yarışmasını kazandı.

FORMASI İKİNCİ KEZ EMEKLİ EDİLDİ

Öte yandan Nets, Toronto Raptors'ın ardından Carter'ın formasını emekli eden ikinci takım oldu.