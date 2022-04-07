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    Brooklyn'i Durant taşıdı

    Nets, 21 sayı geriye düştüğü maçta son çeyrekte ortaya koyduğu performansla bu sezon 42. galibiyetini elde etti.
    • Haber Merkezi
    • 07.04.2022 - 14:33
    • Güncelleme : 07.04.2022 - 15:18
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    Brooklyn'i Durant taşıdı

    Konuk takımın all-star oyuncusu Kevin Durant, 32 sayı, 10 ribaunt, 11 asistle "triple double" yaptı. Kyrie Irving 24, Seth Curry ve Patty Mills 15'er sayıyla maçı tamamladı.

    Jericho Sims'in 10 sayı, 13 ribauntla "double double" yaptığı ev sahibi ekipte, Alec Burks 24 sayıyla takımının en skorer ismi oldu.

    Doncic'ten Pistons karşısında double double

    Dallas Mavericks, deplasmanda Detroit Pistons'ı 131-113 yenerek bu sezon 50. galibiyetini aldı.

    Mavericks'in all-star oyuncusu Luka Doncic, 26 sayı, 14 asistle "double double" yaptı. Jalen Brunson'ın 24 sayı kaydettiği mücadelede altı oyuncu çift hanelere ulaştı.

    Isaiah Stewart'ın 19 sayı, 14 ribauntla oynadığı Pistons'ta ise Cade Cunningham 25 sayı üretti.

    Sonuçlar

    • Detroit Pistons-Dallas Mavericks: 113-131
    • New York Knicks-Brooklyn Nets: 98-110
    • Atlanta Hawks-Washington Wizards: 118-103
    • Chicago Bulls-Boston Celtics: 94-117
    • Utah Jazz-Oklahoma City Thunder: 137-101
    • Los Angeles Clippers-Phoenix Suns: 113-109

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