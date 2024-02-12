Burnu kırılan Anadolu Efesli Derek Willis, operasyon geçirdi Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray ile dün oynadıkları maçta burnu kırılan Anadolu Efes'in ABD'li oyuncusu Derek Willis, operasyon geçirdi.

AA & Ensonhaber

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Galatasaray ile Anadolu Efes karşı karşıya geldi.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 95-92'lik skorla Anadolu Efes oldu.

Lacivert-beyazlı takıma ise bu maçta kötü bir haber geldi. Anadolu Efes'in ABD'li oyuncusu Derek Willis'in burnu kırıldı.

Efes, 28 yaşındaki oyuncunun operasyon geçirdiğini belirtti.

"Burun redüksiyon ve atel uygulaması yapılmıştır"

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, şöyle denildi: