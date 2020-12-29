Burnu kırılan Torrey Craig, Miami Heat'e karşı yok

Milwaukee Bucks'ın 30 yaşındaki forveti Torrey Craig'in, geçtiğimiz pazar günü New York Knicks'e karşı oynanan maçta burnunun kırıldığı bildirildi.

New York Knicks maçında sakatlanan Torrey Craig'den kötü haber geldi.

Bucks, Craig'in sakatlığının ciddiyetini açıkladı ve bu gece Miami Heat'e karşı forma giyemeyeceğini duyurdu. Craig, Knicks'in 130-110'luk galibiyetinin dördüncü çeyreğinde sakatlanmıştı.

TOMOGRAFİDE ORTAYA ÇIKTI

Kırık, Craig'e yapılan tomografide keşfedildi. Milwaukee, Denver Nuggets ile üç sezon geçirmiş olan Craig ile geçtiğimiz ay anlaşmıştı.

Craig, geçtiğimiz sezon 18.5 dakika ortalamayla forma giydiği Nuggets'ta 5.4 sayı, 3.3 ribaund ortalamaları yakalamıştı.

Bu sezon ise Bucks'ta oynadığı iki maçta da skor üretemeyen Craig, 6.5 dakikada 2.0 ribaund ve 1.0 asist ortalamaları tutturdu.