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    Bursaspor 20-0 hükmen galip sayıldı

    EuroLeague Basketbol Disiplin Kurulu, koronavirüs nedeniyle oynanamayan Olimpija Ljubljana-Frutti Extra Bursaspor maçıyla ilgili kararını verdi.
    • Haber Merkezi
    • 09.10.2020 - 12:52
    • Güncelleme : 09.10.2020 - 12:52
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    Bursaspor 20-0 hükmen galip sayıldı

    Eurocup'taki temsilcimiz Bursaspor, Slovenya temsilcisinde bir oyuncunun koronavirüse yakalanması sonucu Cedevita Olimpija Ljubljana ile karşılaşamamıştı.

    EuroLeague Basketbol Disiplin Kurulu, 7 Ekim'de oynanması planlanan maçla ilgili önemli bir karar aldı.

    20-0 HÜKMEN GALİP SAYILDI

    Slovenya Ulusal Sağlık Enstitüsü'nün kararı doğrultusunda tüm takımın karantinaya alınması nedeniyle Bursaspor 20-0 hükmen galip sayıldı.

    Turnuvadaki ilk maçını kaybeden Frutti Extra Bursaspor ilk galibiyetiyle tanışmış oldu.

    Bursaspor 20-0 hükmen galip sayıldı #1

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