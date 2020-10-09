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Bursaspor 20-0 hükmen galip sayıldı
EuroLeague Basketbol Disiplin Kurulu, koronavirüs nedeniyle oynanamayan Olimpija Ljubljana-Frutti Extra Bursaspor maçıyla ilgili kararını verdi.
- Haber Merkezi
- 09.10.2020 - 12:52
- Güncelleme : 09.10.2020 - 12:52
Eurocup'taki temsilcimiz Bursaspor, Slovenya temsilcisinde bir oyuncunun koronavirüse yakalanması sonucu Cedevita Olimpija Ljubljana ile karşılaşamamıştı.
EuroLeague Basketbol Disiplin Kurulu, 7 Ekim'de oynanması planlanan maçla ilgili önemli bir karar aldı.
20-0 HÜKMEN GALİP SAYILDI
Slovenya Ulusal Sağlık Enstitüsü'nün kararı doğrultusunda tüm takımın karantinaya alınması nedeniyle Bursaspor 20-0 hükmen galip sayıldı.
Turnuvadaki ilk maçını kaybeden Frutti Extra Bursaspor ilk galibiyetiyle tanışmış oldu.