Bursaspor, Aliağa Petkimspor'u mağlup etti

AA & Ensonhaber
Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 30. ve son haftasında Aliağa Petkimspor ile Bursaspor karşı karşıya geldi.
ENKA Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan, 95-86'lık skorla konuk takım Bursaspor oldu.
SKOR DAĞILIMI
Aliağa Petkimspor: Dotson 3, Van Beck 9, Tyree 14, Troy Selim Şav 1, Echenique 14, Russell 14, Willams 6, Yavuz Gültekin 2, Karahan Tuan Efeoğlu 15, Aldridge 8, Kılıçarslan Şenkahya
Bursaspor: Julius 16, Michineau 8, Grantham 20, Sardep David Mutaf 11, Gavrilovic 5, Brown 20, Sharma 8, Berkay Candan 7, Ömer Utku Al
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