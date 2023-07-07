Bursaspor Basketbol, Jure Zdovc'i başantrenörlük görevine getirdi Türkiye Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bursaspor, Sloven Başantrenör Jure Zdovc ile anlaştıklarını resmen açıkladı.

Bursaspor Basketbol, kulüpte önemli başarılar elde eden başantrenör Dusan Alimpijevic ile sezonun sona ermesiyle yollarını ayırdığını duyurmuştu.

Yeşil-beyazlılar, başantrenörlük görevine Jure Zdovc'i getirdiğini duyurdu.

"Başarılı sezonlar diliyoruz"

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Kulübümüz, Sloven Başantrenör Jure Zdovc ile anlaşmaya varmıştır. Kendisine hoş geldin diyor, kulübümüzün çatısı altında başarılı sezonlar diliyoruz.

26 yıldır profesyonel koçluk kariyerini sürdüren ve AEK, Slovenya Milli Takımı, Cedevita Olimpija, Metropolitans 92 gibi ekipleri çalıştıran Zdovc, son olarak Euroleague ekiplerinden Zalgiris Kaunas’ta görev aldı.