Bursaspor, Büyükçekmece Basketbol'u devirdi
AA & Ensonhaber

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 11. hafta mücadelesinde Büyükçekmece Basketbol ile Bursaspor karşı karşıya geldi.

Gazanfer Bilge Spor Salonu'nda oynanan müsabakayı konuk takım Bursaspor, 87-84'lük skorla kazandı.

Bu sonuçla Bursaspor, ligde 6. galibiyetini aldı. Büyükçekmece Basketbol ise 9. yenilgisini yaşadı.

SKOR DAĞILIMI

Büyükçekmece Basketbol: Rebic 8, Erdi Gülaslan 14, Sajus 6, Love 4, Zagorac 15, Franke 23, Starks 2, Emircan Koşut 8, Yesukan Onar 4

Bursaspor: Pipes 11, Michineau 2, Grantham 28, Gavrilovic, Berkay Candan 6, Brown 18, Ömer Utku Al, Sharma 11, David Mutaf 11, Mehmet Atalan

ensonhaber icon
Emre Çalışkan
Editor