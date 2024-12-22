Bursaspor, Büyükçekmece Basketbol'u devirdi

AA & Ensonhaber
Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 11. hafta mücadelesinde Büyükçekmece Basketbol ile Bursaspor karşı karşıya geldi.
Gazanfer Bilge Spor Salonu'nda oynanan müsabakayı konuk takım Bursaspor, 87-84'lük skorla kazandı.
Bu sonuçla Bursaspor, ligde 6. galibiyetini aldı. Büyükçekmece Basketbol ise 9. yenilgisini yaşadı.
SKOR DAĞILIMI
Büyükçekmece Basketbol: Rebic 8, Erdi Gülaslan 14, Sajus 6, Love 4, Zagorac 15, Franke 23, Starks 2, Emircan Koşut 8, Yesukan Onar 4
Bursaspor: Pipes 11, Michineau 2, Grantham 28, Gavrilovic, Berkay Candan 6, Brown 18, Ömer Utku Al, Sharma 11, David Mutaf 11, Mehmet Atalan
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