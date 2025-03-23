Bursaspor, Merkezefendi Belediyesi Basket'i yendi

AA & Ensonhaber
Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 22. hafta mücadelesinde Bursaspor ile Merkezefendi Belediyesi Basket karşı karşıya geldi.
TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 98-90'lık skorla ev sahibi takım Bursaspor oldu.
SKOR DAĞILIMI
Bursaspor: Brown 29, Julius 7, Grantham 12, Mutaf 11, Gavrilovic 10, Ömer Utku Al 5, Michineau 15, Mete Paçacı 3, Osman Nurveren, Sharma 4, Mehmet Atalan, Berkay Candan 2
Merkezefendi Belediyesi Basket: Vanwijn 23, Akif Egemen Güven 10, Egehan Arna 13, Mclemore 14, Moody 8, Arca Tülüoğlu, Bleijenbergh 16, Newman 2, Metin Türen 4
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