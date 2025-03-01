Bursaspor, Türk Telekom deplasmanında galibiyete uzandı

AA & Ensonhaber
Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 19. hafta mücadelesinde Türk Telekom ile Bursaspor karşı karşıya geldi.
Ankara Spor Salonu'nda oynanan müsabakayı kazanan 93-76'lık skorla konuk takım Bursaspor oldu.
Başkent ekibi bu sonuçla 11. yenilgisini yaşarken, Bursaspor ise 8. galibiyetini aldı.
SKOR DAĞILIMI
Türk Telekom: Smith 5, Brown 9, Makoundou 13, Alexander 4, İsmet Akpınar, Berkan Durmaz 6, Hanlan 16, Mahir Ağva 6, Bruhnke 4, Melih Tunca 13, Bess
Bursaspor: Sarper David Mutaf 7, Grantham 16, Michineau 17, De Julius 11, Sharma 6, Brown 11, Ömer Utku Al 2, Gavrilovic 12, Berkay Candan 11
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