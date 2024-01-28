Bursaspor'dan Dusan Alimpijevic'e sert ifadeler

ensonhaber.com

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 18. hafta mücadelesinde Beşiktaş ile Bursaspor karşı karşıya geldi.

Akatlar Spor Salonu'nda oynanan müsabakayı siyah-beyazlılar, 29 sayı farkla 88-59'luk skorla kazandı.

Bu sonuçla Beşiktaş evinde üst üste 10. maçını kazanırken, ligdeki galibiyet sayısını 14'e çıkardı. Bursaspor 18. maçında 11. yenilgisini yaşadı.

Maçla ilgili konuk takımdan bir açıklama geldi.

Bursaspor'un "Kamuoyuna Duyuru" başlığıyla yaptığı açıklamada, yeşil beyazlı takımın eski çalıştırıcısı olan Beşiktaş Başantrenörü Dusan Alimpijevic hakkında sert ifadeler kullanıldı.

"Cezalandırılması adına aksiyon almaya çağırıyoruz"

Bursaspor'un sosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyle:

Dün akşam Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında deplasmanda Beşiktaş Emlakjet ile oynadığımız mücadelede kazananın sevineceği, kaybedenin de üzüleceği bir müsabakada sporun ruhuna yakışmayacak yaklaşımlar olmuştur.



Kendisini bugünlere getiren ve 2.5 yıl Bursa şehrinin, Bursaspor'un ekmeğini yiyen Sırp başantrenör Dusan Alimpijevic'in maç öncesinden başlayıp müsabaka sonuna kadar yaptığı iğrenç hareketler müsabakayı sadece salonda değil, televizyon başında izleyenler tarafından da gözlemlenmiştir.



Aslında her hafta farklı skandallara imza atan, birçok sporcu ve antrenörlerle sorunlar yaşayan Sırp başantrenör Dusan Alimpijevic'in bu hareketi Bursaspor Kulübü'ne değil, Türk insanına, Türk sporuna yaptığını düşünmekteyiz.



Bu rezillik ve ilgili şahıs özelinde başta Türkiye Basketbol Federasyonu'nu, şehrimizi temsil eden tüm siyasilerimizi ilgili şahsın en üst düzeyde cezalandırılması adına aksiyon almaya çağırıyoruz.



Bu iğrençliği içine sindiremeyecek olan tüm basketbol kulüplerimizi, Türkiye Basketbol Antrenörleri Derneği, Eurolig Koçlar Birliği'ni de bu konuda hassasiyete davet ediyoruz.



Bu iğrençliği yapan ilgili kişi hakkında da kulübümüz tarafından tüm yasal süreçler başlatılacaktır.



Kamuoyunun bilgisine sunarız.