Bursaspor'dan EuroCup'ta tarihi başarı

Bursaspor, EuroCup yarı finalinde deplasmanda Morabanc Andorra’yı 85-68 mağlup etti. Adını finale yazdıran Bursaspor tarihi bir başarıya imza atmış oldu.

EuroCup yarı final mücadelesinde Frutti Extra Bursaspor, Morabanc Andorra ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

İlk periyoda kötü başlayan yeşil-beyazlı takım 11 sayı geriye düştü. Mola dönüşü sahaya dönen Bursaspor 13-0'lık bir seri yakalayıp ilk çeyreği 22-20 önde tamamladı.

Holland ve Metin Türen öne çıktı

İkinci çeyrekte başa baş geçen mücadele Bursaspor istediği dış atışları gerçekleştiremedi. Holland ve Metin Türen ile de iyi savunma yapan yeşil-beyazlılar soyunma odasına 38-34 önde girdi. Savunma ve hücumda etkili olan Bursaspor, son 10 dakikaya 7 sayı farkla (56-63) galip girmeyi başardı.

Final 11 Mayıs Çarşamba oynanacak

İHA'nın haberine göre, son periyotta da iyi oyununu sürdüren Frutti Extra Bursaspor, mücadeleyi 85-68 kazanarak adını finale yazdırdı. Tarihi başarıya imza atan yeşil-beyazlı takımın rakibi yarın belli olacak. Bursaspor, Valencia Basket-Virtus Bologna galibi ile 11 Mayıs Çarşamba günü yine deplasmanda karşı karşıya gelecek.