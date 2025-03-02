Büyükçekmece Basketbol, Bahçeşehir Koleji'ne şans tanımadı
AA & Ensonhaber

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 19. hafta mücadelesinde Büyükçekmece Basketbol ile Bahçeşehir Koleji karşı karşıya geldi.

Gazanfer Bilge Spor Salonu'nda oynanan müsabakayı kazanan 102-93'lük skorla ev sahibi takım Büyükçekmece Basketbol oldu.

SKOR DAĞILIMI

Büyükçekmece Basketbol: Rebic 2, Franke 15, Starks 5, Yesukan Onar 2, Bruinsma 11, Ata Kahraman 5, Sajus 25, Love 28, Zagorac 9, Erdi Gülaslan, Arda Berk Kaya

Bahçeşehir Koleji: Smith 6, Şehmus Hazer 9, Odiase 11, Cavanaugh 21, Bouteille 16, Massinburg 7, Furkan Haltalı 4, Simonovic 3, Ponitka 7, Kenan Sipahi 9

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Emre Çalışkan
Editor