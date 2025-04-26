Büyükçekmece Basketbol, Darüşşafaka'yı mağlup etti

AA & Ensonhaber

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 27. hafta mücadelesinde Büyükçekmece Basketbol ile Darüşşafaka karşı karşıya geldi.

Gazanfer Bilge Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 89-86'lık skorla ev sahibi takım Büyükçekmece Basketbol oldu.

Bu sonuçla ev sahibi takım, 13. galibiyetini elde etti. Darüşşafaka ise 18. kez mağlup oldu.

SKOR DAĞILIMI

Büyükçekmece Basketbol: Rebic 6, Franke 10, Starks 13, Yesukan Onar, Sajus 10, Ata Kahraman 5, Emircan Koşut 2, Love 23, Zagorac 15, Bruinsma 5

Darüşşafaka: Appleby 18, Moore 20, Tinkle 9, Gach 11, Ege Demir 2, Sibande 2, Muhaymin Mustafa 2, Pecarski 4, Ege Akçay, Brajkovic 18