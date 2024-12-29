Büyükçekmece Basketbol, Darüşşafaka'yı yendi

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 12. hafta mücadelesinde Darüşşafaka ile Büyükçekmece Basketbol karşı karşıya geldi.
Ayhan Şahenk Spor Salonu'nda oynanan müsabakayı kazanan 85-82'lik skorla konuk takım Büyükçekmece Basketbol oldu.
DARÜŞŞAFAKA, İLK YARIYI GERİDE BİTİRDİ
Karşılaşmanın ilk çeyreğinde boyalı alanı etkili kullanarak sayılar üreten Büyükçekmece Basketbol, Darüşşafaka karşısında birinci periyodu 26-18 önde bitirdi.
İkinci çeyrek karşılıklı sayılarla tempolu başladı. Hızlı hücumların yanı sıra pota altından basketler bulmaya devam eden konuk ekip, 13. dakikada farkı 14 sayıya yükseltti: 22-36. Ev sahibi takım farkı kapatmaya çalışsa da Büyükçekmece Basketbol, soyunma odasına 44-38 üstün girdi.
BÜYÜKÇEKMECE BASKETBOL, GALİP AYRILDI
İkinci yarıya Moore ve Brajkovic'in sayılarıyla giren Darüşşafaka, 22. dakikanın başında Ege Demir'in pota altından bulduğu basketle farkı kapattı: 44-44. Bu çeyrekte oyun üstünlüğünü eline alan ev sahibi takım, 29. dakikada farkı 6 sayıya yükseltti: 56-50. Darüşşafaka, boş atışlardan isabet bulamayan Büyükçekmece Basketbol karşısında final periyoduna 58-56 önde gitti.
Son çeyrek çekişmeli bir oyuna sahne olurken Büyükçekmece Basketbol, 39. dakikada farkı 5 sayıya çıkardı: 74-79. Kalan sürede üstünlüğünü koruyan konuk ekip, maçı da 85-82 kazandı.
SKOR DAĞILIMI
Darüşşafaka: Appleby 15, Moore 8, Muhaymin Mustafa, Tinkle 15, Ege Demir 6, Gach 17, Yiğit Onan 8, Brajkovic 10, Tolga Kay 3
Büyükçekmece Basketbol: Rebic 3, Starks 11, Franke 10, Zagorac 14, Emircan Koşut 4, Yesukan Onar 3, Sajus 14, Love 25, Erdi Gülaslan 1, Arda Berk Kaya
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