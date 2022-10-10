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Büyükçekmece Basketbol-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Basketbol Süper Ligi 2. hafta maçında oynanacak Büyükçekmece Basketbol-Fenerbahçe Beko maçının detayları belli oldu.
- 10.10.2022 - 10:58
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2. hafta son maçında Büyükçekmece Basketbol ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya gelecek.
Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’ndeki ilk hafta maçında deplasmanda Bahçeşehir Koleji’ni 78-72 mağlup etti.
Büyükçekmece Basketbol ise ligin ilk hafta maçında deplasmanda Tofaş’a 92-53 mağlup oldu.
Bu iki ekibin karşı karşıya geleceği maçın detayları merak uyandırdı.İşte Büyükçekmece Basketbol ile Fenerbahçe Beko'nun karşılaşacağı maçın detayları..
Büyükçekmece Basketbol-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman?
Büyükçekmece Basketbol-Fenerbahçe Beko maçı bugün saat 19.00'da başlayacak.Gazanfer Bilge Spor Salonu'nda oynanacak mücadele beIN Sports 5 kanalından canlı yayınlanacak.