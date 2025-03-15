Büyükçekmece Basketbol, Karşıyaka'yı mağlup etti

AA & Ensonhaber

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 21. hafta mücadelesinde Karşıyaka ile Büyükçekmece Basketbol kozlarını paylaştı.

Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 94-83'lük skorla konuk takım Büyükçekmece Basketbol oldu.

KAVGA ÇIKTI

Maçta 3. çeyreğin sonunda Karşıyaka ve Büyükçekmece Basketbol'lu oyuncular arasında kavga çıktı. Araya diğer oyuncuların girmesi sonucu kavganın büyümesi önlendi.

Hakemler pozisyonu izledikten sonra Karşıyaka'dan Mert Celep ve Gallinat ile Onvo Büyükçekmece Basketbol ise Sajus'u diskalifiye etti.

SKOR DAĞILIMI

Karşıyaka: Ozan Yılmaz 1, Thomas Akyazılı 7, Mert Celep 2, Gallinat 22, Muhsin Yaşar, 14, Eylem Eminoğlu, Efe Yılmaz, Hakan Sayılı 5, Efe Ergi Tırpancı 14, Mehmet Efe Demirel 2, Hollins 13, Yalın Yıldız 3,

Büyükçekmece Basketbol: Rebic, Franke 23, Stars 27, Emircan Koşut 2, Bruinsma 16, Ata Kahraman, Yesukan Onar 1, Sajus 7, Love 18,