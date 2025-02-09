Büyükçekmece Basketbol, TOFAŞ karşısında galip geldi

AA & Ensonhaber
Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 18. hafta mücadelesinde Büyükçekmece Basketbol ile TOFAŞ karşı karşıya geldi.
Gazanfer Bilge Spor Salonu'nda oynanan müsabakayı ev sahibi takım Büyükçekmece Basketbol 88-83'lük skorla kazandı.
SKOR DAĞILIMI
Büyükçekmece Basketbol: Rebic 2, Franke 17, Starks 25, Emircan Koşut 4, Bruinsma 10, Ata Kahraman, Yesukan Onar, Sajus 11, Arda Berk Kaya, Love 19, Zagorac
TOFAŞ: Reed 26, Perez 11, Yiğitcan Saybir 14, Trifunovic 12, Pasecniks 6, Özgür Cengiz, Tolga Geçim 3, Cem Küçüközkan, Gauzin 5, Bankston 6
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