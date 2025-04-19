Büyükçekmece Basketbol'dan Bursaspor'a 21 sayılık fark

AA & Ensonhaber
Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 26. hafta mücadelesinde Bursaspor ile Büyükçekmece Basketbol karşı karşıya geldi.
TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan, 89-68'lik skorla konuk takım Büyükçekmece Basketbol oldu.
SKOR DAĞILIMI
Bursaspor: Brown 15, De Julius 12, Grantham 8, Sharma 4, Berkay Candan 14, Ömer Utku Al, Michineau 10, Gavrilovic 5
Büyükçekmece Basketbol: Rebic 7, Franke 8, Starks 15, Yesukan Onar 6, Sajus 15, Ata Kahraman 8, Emircan Koşut, Love 13, Bruinsma 17
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