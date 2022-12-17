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    Büyükçekmece - Galatasaray NEF maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    Basketbol Süper Lig'inde oynanacak Büyükçekmece - Galatasaray NEF maçının detayları merak uyandırdı. İşte maçın bilgileri..
    • 17.12.2022 - 10:33
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    Büyükçekmece - Galatasaray NEF maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    Galatasaray NEF Türkiye Basketbol Süper Lig'in 11. haftasında Büyükçekmece Basketbol'a  konuk olacak. Basketbolseverler maçın detaylarını merak ediyor.

    Galatasaray NEF Basketbol Süper Lig'inde oynadığı 10 maçta 5 galibiyet 5 mağlibiyet alırken Büyükçekmece 10 maçta 3 galibiyet 7 mağlubiyet aldı.

    Büyükçekmece takımı ligde oynadığı son 3 maçı kazanmayı başardı. İyi bir seri yakalayan Büyükçekmece evinde oynayacağı Galatasaray NEF mücadelesinide kazanmak istiyor.

    Basketbolseverler Büyükçekmece  - Galatasaray NEF maçının detaylarını yakından takip ediyor. İşte maçın bilgileri..

    Büyükçekmece - Galatasaray NEF maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? #1

    Büyükçekmece - Galatasaray NEF maçı ne zaman oynanacak?

    Büyükçekmece - Galatasaray NEF maçı 17 Aralık Cumartesi günü saat 18.00'de oynanacak. Büyükçekmece - Galatasaray NEF maçı beIN Sports Haber ve beIN Sports 5 ekranlarından naklen yayınlanacak.


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