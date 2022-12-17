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- Büyükçekmece - Galatasaray NEF maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Büyükçekmece - Galatasaray NEF maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- 17.12.2022 - 10:33
Galatasaray NEF Türkiye Basketbol Süper Lig'in 11. haftasında Büyükçekmece Basketbol'a konuk olacak. Basketbolseverler maçın detaylarını merak ediyor.
Galatasaray NEF Basketbol Süper Lig'inde oynadığı 10 maçta 5 galibiyet 5 mağlibiyet alırken Büyükçekmece 10 maçta 3 galibiyet 7 mağlubiyet aldı.
Büyükçekmece takımı ligde oynadığı son 3 maçı kazanmayı başardı. İyi bir seri yakalayan Büyükçekmece evinde oynayacağı Galatasaray NEF mücadelesinide kazanmak istiyor.
Basketbolseverler Büyükçekmece - Galatasaray NEF maçının detaylarını yakından takip ediyor. İşte maçın bilgileri..
Büyükçekmece - Galatasaray NEF maçı ne zaman oynanacak?
Büyükçekmece - Galatasaray NEF maçı 17 Aralık Cumartesi günü saat 18.00'de oynanacak. Büyükçekmece - Galatasaray NEF maçı beIN Sports Haber ve beIN Sports 5 ekranlarından naklen yayınlanacak.