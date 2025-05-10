AA & Ensonhaber

Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Can Natan, Basketbol Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final organizasyonunun finalinde yarın İspanya'nın Unicaja Malaga ekibiyle yapacakları maçı kazanacaklarına inandığını söyledi.

Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Dörtlü Final organizasyonu kapsamında gerçekleştirilen sezonun en iyileri ödül töreninde basın mensuplarına açıklamada bulunan Natan, bir başka İspanyol ekibi La Laguna Tenerife'yi 90-80 yenerek finale çıktıklarını hatırlattı.

"KUPAYI İSTANBUL'A GETİRECEĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUM"

Şampiyonlar Ligi'nde 5 senedir mücadele ettiklerini aktaran Can Natan, şu şekilde konuştu:

İlk defa Dörtlü Final'de yer aldık. La Laguna Tenerife, çok güçlü bir ekip. İspanya Ligi'nde 2. sırada. Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde de çok ciddi başarıları var. 15 sayı geriden gelip kazanmasını bildik. Yarın finalde Unicaja Malaga ile karşılaşacağız. Onlar da çok güçlü bir ekip. Sezon içerisinde onlarla karşılaştık. Kendi evimizdeki maçı kazandık, deplasmandaki müsabakayı kaybettik. Bence güzel bir maç olacak. Kupayı İstanbul'a getireceğimizi düşünüyorum.

"TAKIM, YARINKİ MAÇI KAZANACAĞINA İNANIYOR"

Sarı-kırmızılı takıma güvendiklerini anlatan Natan, şu ifadeleri kullandı:

Takım, yarınki maçı kazanacağına inanıyor. Birbirine çok inanan bir takım olacağız. Ben kıran kırana bir maç olacağını düşünüyorum. İşimiz zor ama kupayı getireceğimize inanıyoruz.

"GALATASARAY'IN HER SENE KUPA İÇİN MÜCADELE ETMESİ GEREKİYOR"

Can Natan, finale yükselmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

Galatasaray'ın her sene kupa için mücadele etmesi gerekiyor. Umuyorum yarın kupayı alacağız. Bir daha Avrupa başarısı için arayı bu kadar açmamamız lazım.

"GALATASARAY'IN YERİ HER ZAMAN AVRUPA'NIN EN ÜST LİGİDİR"

FIBA'nın NBA ile Avrupa'da düzenlemeyi planladığı ligle de konuşan Natan, şu şekilde görüş belirtti: