Can Sevim'den Bahçeşehir Koleji maçı değerlendirmesi

AA & Ensonhaber

Mersin Spor, Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Bahçeşehir Koleji ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Büyükşehir Belediyesinin açıklamasına göre Mersin ekibi, başantrenör Can Sevim yönetiminde Servet Tazegül Spor Salonu'nda antrenman yaptı.

Antrenmanda basketbolcular, taktik ve şut çalışması gerçekleştirdi.

"ÇOK ÖNEM VERİYORUZ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen başantrenör Sevim, hafta sonu önemli ve kritik bir karşılaşmaya çıkacaklarını belirtti.

Maçtan galibiyetle dönmek istediklerini kaydeden Sevim, şu ifadeleri kullandı:

Özellikle Türkiye Kupası'na girme açısından bu maçta alınacak galibiyetin çok değerli olabileceğini düşünüyoruz. Sonrasında da play-off hedefimiz var. Bu açıdan evimizde oynayacağımız karşılaşmaya da çok önem veriyoruz.

"EVİMİZDE KAZANMAK İSTİYORUZ"

Oyunculardan Tevfik Akdamar, maçın öneminin farkında olduklarını belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

İlk hedefimiz olan Türkiye Kupası için çok önemli bir maça çıkacağız. Evimizde kazanmak istiyoruz.

ÇIKIŞI SÜRDÜRMEK İSTİYORLAR

Kartal Özmızrak da Türkiye Kupası'na katılmak için önemli bir maça çıkacaklarını ve son haftalardaki çıkışlarını sürdürmek istediklerini ifade etti.

RAKİP BAHÇEŞEHİR KOLEJİ

Mersin Spor ile Bahçeşehir Koleji, 12 Ocak Pazar günü saat 13.00'te Servet Tazegül Spor Salonu'nda karşılaşacak.