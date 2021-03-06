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    Cavaliers, Cedi Osman'ı takasta kullanmak istiyor

    Milli basketbolcu Cedi Osman, takımı Cavaliers'in takasta kullanmak istemesi üzerine iki NBA takımının radarına girdi.
    • Haber Merkezi
    • 06.03.2021 - 13:55
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    Cavaliers, Cedi Osman'ı takasta kullanmak istiyor

    Cleveland Cavalivers, milli basketbolcu Cedi Osman'ı takaslarda kullanmak istiyor.

    İKİ TAKIMIN RADARINDA

    NBA'de Cleveland Cavalivers forması giyen Cedi Osman'ı iki takım takip ediyor.

    ABD basınından yer alan haberlere göre, milli basketbolcuyu takaslarda kullanmak istiyor. Cedi Osman'la ilgilenen takımlar arasında Los Angeles Clippers ve Brooklyn Nets bulunuyor.

    Cedi Osman'ın çaylak sezonunda Cleveland başında olan Los Angeles Clippers Başantreönrü Tyronn Lue, NBA şampiyonluğu yarışında eski öğrencisini kadroya derinlik katacak bir oyuncu olarak görüyor.

    Önümüzdeki ay 26 yaşına girecek Cedi, son iki sezonda süreleri azaldı.

    Cedi Osman bu sezon 35 maçta görev yaparken, 10.9 sayı, 3.7 ribaunt ve 2.7 asist ortalamaları yakaladı.

    Cavaliers, Cedi Osman ı takasta kullanmak istiyor #1

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