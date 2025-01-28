ÇBK Mersin, Basket Landes'i devirdi
AA & Ensonhaber

Kadınlar EuroLeague 2. tur E Grubu altıncı ve son maçında temsilcimiz ÇBK Mersin ile Fransız ekibi Basket Landes karşı karşıya geldi.

Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 74-67'lik skorla ev sahibi takım ÇBK Mersin oldu.

Grubu lider bitirmeyi daha önce garantileyen ÇBK Mersin, organizasyonda yarı final play-in oynayacak.

SKOR DAĞILIMI

ÇBK Mersin: Asena Yalçın 3, Fauthoux 13, Carleton 23, Araujo 1, Rupert 12, Anderson 2, Şevval Akalan 5, Derin Yaya, Sinem Ataş, Pelin Derya Bilgiç 15

Basket Landes: Pardon, Djekoundade 6, Djaldi-Tabdi 7, Geiselsoder 12, Slocum 16, Macquet 2, Ewodo 5, Bussiere 3, Lacan 5, Treffers 11

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Emre Çalışkan
Editor