ÇBK Mersin, BOTAŞ deplasmanında kazandı

AA & Ensonhaber
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 18. hafta mücadelesinde BOTAŞ ile ÇBK Mersin karşı karşıya geldi.
Ankara Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan, 77-73'lük skorla konuk takım ÇBK Mersin oldu.
SKOR DAĞILIMI
BOTAŞ: Büşra Akbaş 7, Allen 4, Gülşah Duman Bıçakçı 11, Dantas 23, Cave 15, Cuic 13, Işık Su Güven, Rana Uçar, Buket Ünal
ÇBK Mersin: Anderson 18, Pelin Derya Bilgiç 13, Carleton 11, Araujo 12, Rupert 23, Asena Yalçın, Feride Şevval Akalan, Sinem Ataş, Derin Yaya
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