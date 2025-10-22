ÇBK Mersin, Casademont Zaragoza'ya mağlup oldu

- ÇBK Mersin, Kadınlar EuroLeague D Grubu üçüncü haftasında Casademont Zaragoza'ya 79-72 mağlup oldu.
- Mersin ekibi, gruptaki üçüncü maçını da kaybetmiş oldu.
- Maç Servet Tazegül Spor Salonu'nda gerçekleşti.
Kadınlar EuroLeague D Grubu üçüncü haftasında ÇBK Mersin ile İspanya ekibi Casademont Zaragoza karşı karşıya geldi.
Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 79-72'lik skorla konuk takım Zaragoza oldu.
Mersin ekibi, bu sonuçla gruptaki üçüncü maçını da kaybetti.
SKOR DAĞILIMI
Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Veronika Obertova (Slovakya), Jelena Tomic (Hırvatistan), Girbert Hoxha (Arnavutluk)
ÇBK Mersin: Juskaite 8, Hayes 21, Burke 22, Geiselsoder 14, Vanloo, Manolya Kurtulmuş, Büşra Akbaş 2, Sinem Ataş 3, Razheva 2, Mompremier
Casademont Zaragoza: Leite 22, Ortiz 12, Fingall, Pueyo 15, Gueye 11, Hempe 7, Vorackova, Flores, Oma, Hermosa, Mawuli 12
1. Periyot: 20-16
Devre: 43-35
3. Periyot: 56-52