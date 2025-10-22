Abone ol: Google News

ÇBK Mersin, Casademont Zaragoza'ya mağlup oldu

Kadınlar EuroLeague D Grubu üçüncü haftasında ÇBK Mersin, sahasında İspanya ekibi Casademont Zaragoza'ya 79-72 yenildi.

Yayınlama Tarihi: 22.10.2025 23:23
  • Mersin ekibi, gruptaki üçüncü maçını da kaybetmiş oldu.
  • Maç Servet Tazegül Spor Salonu'nda gerçekleşti.

Kadınlar EuroLeague D Grubu üçüncü haftasında ÇBK Mersin ile İspanya ekibi Casademont Zaragoza karşı karşıya geldi.

Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 79-72'lik skorla konuk takım Zaragoza oldu.

Mersin ekibi, bu sonuçla gruptaki üçüncü maçını da kaybetti.

SKOR DAĞILIMI

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Veronika Obertova (Slovakya), Jelena Tomic (Hırvatistan), Girbert Hoxha (Arnavutluk)

ÇBK Mersin: Juskaite 8, Hayes 21, Burke 22, Geiselsoder 14, Vanloo, Manolya Kurtulmuş, Büşra Akbaş 2, Sinem Ataş 3, Razheva 2, Mompremier

Casademont Zaragoza: Leite 22, Ortiz 12, Fingall, Pueyo 15, Gueye 11, Hempe 7, Vorackova, Flores, Oma, Hermosa, Mawuli 12

1. Periyot: 20-16

Devre: 43-35

3. Periyot: 56-52

