ÇBK Mersin, Danilos Pizza'ya şans tanımadı

AA & Ensonhaber
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 17. hafta mücadelesinde ÇBK Mersin ile Danilos Pizza karşı karşıya geldi.
Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 83-68'lik skorla ev sahibi takım ÇBK Mersin oldu.
SKOR DAĞILIMI
ÇBK Mersin: Howard 19, Fauthoux 13, Carleton 9, Rupert 14, Pelin Derya Bilgiç 8, Asena Yalçın 10, Feride Şevval Akalan 2, Sinem Ataş 8, Derin Yaya
Danilos Pizza: Ferda Yıldız 3, Yağmur Bul 3, Mompremier 12, Palenikova 19, Walker 14, Hande Çelebi 7, Yağmur Kübra Taşar 10, Nihal Güngör Yıldırım, Deniz Aygül
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış