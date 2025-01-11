ÇBK Mersin, Danilos Pizza'ya şans tanımadı
AA & Ensonhaber

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 17. hafta mücadelesinde ÇBK Mersin ile Danilos Pizza karşı karşıya geldi.

Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 83-68'lik skorla ev sahibi takım ÇBK Mersin oldu.

SKOR DAĞILIMI

ÇBK Mersin: Howard 19, Fauthoux 13, Carleton 9, Rupert 14, Pelin Derya Bilgiç 8, Asena Yalçın 10, Feride Şevval Akalan 2, Sinem Ataş 8, Derin Yaya

Danilos Pizza: Ferda Yıldız 3, Yağmur Bul 3, Mompremier 12, Palenikova 19, Walker 14, Hande Çelebi 7, Yağmur Kübra Taşar 10, Nihal Güngör Yıldırım, Deniz Aygül

ensonhaber icon
Emre Çalışkan
Editor