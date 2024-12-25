ÇBK Mersin, Emlak Konut'u mağlup etti

Haber Merkezi
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 14. hafta mücadelesinde ÇBK Mersin ile Emlak Konut karşı karşıya geldi.
Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 83-82'lik skorla ev sahibi takım ÇBK Mersin oldu.
SKOR DAĞILIMI
ÇBK Mersin: Anderson 18, Howard 23, Rupert 16, Sinem Ataş 2, Pelin Derya Bilgiç 21, Araujo, Asena Yalçın 3, Derin Yaya, Feride Şevval Akalan
Emlak Konut: Thomas 15, Sehernaz Çidal, Macaulay 23, Parks 10, Ndour 18, Berfin Sertoğlu 13, Gamze Takmaz 3
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