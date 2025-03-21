ÇBK Mersin, Fenerbahçe'yi eledi

AA & Ensonhaber

Basketbol Kadınlar Türkiye Kupası Dörtlü Final organizasyonundaki ilk maçta Fenerbahçe ile ÇBK Mersin karşı karşıya geldi.

Edirne Yeni Kapalı Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 78-57'lik skorla ÇBK Mersin oldu.

ÇBK MERSİN, SOYUNMA ODASINA ÜSTÜN GİTTİ

Karşılaşmaya etkili başlayan ÇBK Mersin, pota altını etkili kullandığı ilk periyodu 20-13 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte iyi oyununu sürdüren ÇBK Mersin, 15. dakikada farkı 13 sayıya çıkardı: 20-33. 8-0'lık seri yakalayarak çabuk toparlanan Fenerbahçe, 18. dakikada farkı 5'e indirdi: 28-33. Kalan bölümde dış atışlardan kritik basketler üreten ÇBK Mersin, soyunma odasına 43-31 üstün gitti.

ÇBK MERSİN, FİNALE YÜKSELDİ

Üçüncü periyotta da hız kesmeyen ve 12-0'lık seri yakalayan ÇBK Mersin, 25. dakikada farkı 24 sayıya yükseltti: 31-55. Mersin temsilcisi, oyunun kontrolünü tamamen yitiren Fenerbahçe karşısında bir ara 28 sayılık fark elde ettiği bu çeyreği 64-39 önde bitirdi.

Dördüncü ve son çeyrekte rahat bir oyun sergileyen ÇBK Mersin, sahadan 78-57 galip ayrılarak adını finale yazdırdı.

ÇBK MERSİN, RAKİBİNİ BEKLİYOR

Mersin temsilcisi, finalde Beşiktaş-Emlak Konut maçının galibiyle karşı karşıya gelecek.

SKOR DAĞILIMI

Fenerbahçe: Allemand 5, Williams 27, Sevgi Uzun 2, Meesseman 9, Charles 6, Alperi Onar, Olcay Çakır Turgut 2, Tilbe Şenyürek 6

ÇBK Mersin: Anderson 6, Johannes 12, Carleton 15, Howard 15, McCovan 21, Asena Yalçın 2, Sinem Ataş 7, Pelin Derya Bilgiç