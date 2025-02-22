ÇBK Mersin, Fenerbahçe'yi mağlup etti

AA & Ensonhaber
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 23. hafta mücadelesinde ÇBK Mersin ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.
Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanan müsabakayı ev sahibi takım ÇBK Mersin 72-66'lık skorla kazandı.
SKOR DAĞILIMI
ÇBK Mersin: Asena Yalçın 4, Howard 17, Anderson 15, Carleton 10, Araujo 12, Feride Şevval Akalan, Derin Yaya, Sinem Ataş, Pelin Derya Bilgiç 14
Fenerbahçe: Sevgi Uzun 7, Williams 27, Meesseman 12, Allemand 3, Badiane 9, Olcay Çakır Turgut 2, Tilbe Şenyürek 6, Ayşe Yılmaz
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış