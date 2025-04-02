ÇBK Mersin, Galatasaray'ı yendi
AA & Ensonhaber

Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ilk maçında ÇBK Mersin ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 83-78'lik skorla ev sahibi takım ÇBK Mersin oldu.

Mersin ekibi, bu skorla birlikte seride 1-0 öne geçti

SKOR DAĞILIMI

ÇBK Mersin: Anderson 20, Carleton 12, Rupert 4, McCovan 16, Johannes 29, Asena Yalçın, Derin Yaya, Sinem Ataş, Pelin Derya Bilgiç 2

Galatasaray: Ayşegül Günay Aladağ 6, Steinberga 11, Meltem Yıldızhan 5, Li 13, Vanloo 15, Sude Yılmaz, Gökşen Fitik 12, Ayşe Cora 4, Jisu Park 9, Derin Erdoğan 3

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Emre Çalışkan
Editor