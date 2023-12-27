ÇBK Mersin Kadın Basketbol Takımı'nda Ceyhun Yıldızoğlu dönemi başladı Başantrenör Olcay Orak ile yollarını ayıran Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımı ÇBK Mersin Ceyhun Yıldızoğlu'nu göreve getirdiğini duyurdu.

AA

Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden ÇBK Mersin'de başantrenörlüğe Ceyhun Yıldızoğlu getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Olcay Orak'ın ardından boşalan başantrenör görevi için Ceyhun Yıldızoğlu ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldığı belirtildi.

"Görevinde başarılar diliyoruz"

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

Organizasyonumuz, antrenörlük görevi için daha önceden de kulübümüzde görev yapan Ceyhun Yıldızoğlu ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlamıştır. Kendisine 'evine tekrar hoş geldin' diyor, görevinde başarılar diliyoruz.

Daha önce görev almıştı

Başantrenör Ceyhun Yıldızoğlu, Süper Lig'in 2018-2019, 2019-2020 ve 2020-2021 sezonlarında Mersin ekibini çalıştırmıştı.

ÇBK Mersin, 20 Ekim'de İspanyol başantrenör Roberto Iniguez'den boşalan koltuğa 22 Ekim'de Olcay Orak'ı getirmiş, Orak ile 24 Aralık'ta karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurmuştu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)