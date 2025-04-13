ÇBK Mersin, Kadınlar EuroLeague finalinde ZVVZ USK Prag'a kaybetti

Kadınlar EuroLeague 6'lı Final organizasyonunun final maçında temsilcimiz ÇBK Mersin ile Çekya takımı ZVVZ USK Prag karşı karşıya geldi.
İspanya’nın Zaragoza şehrindeki Principe Felipe Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 66-53'lük skorla Prag oldu.
ÇEKYA TAKIMI, İLK ÇEYREĞİ ÖNDE TAMAMLADI
Mücadeleye 10-0'lık seriyle başlayan ZVVZ USK Prag'a Johannes, Howard, Magbegor ve Carleton'un sayılarıyla karşılık veren ÇBK Mersin, periyodun bitimine 3 dakika 34 saniye kala beraberliği (11-11) yakaladı. Bu dakikadan sonra yay gerisinden isabetli şutlar bulan Çekya ekibi, ilk çeyreği 24-17 önde tamamladı.
PRAG, SOYUNMA ODASINA ÖNDE GİTTİ
İkinci periyoda iyi başlayan ZVVZ USK Prag, 13. dakikada farkı 15 sayıya (17-32) çıkardı. Anderson, Carleton ve Howard'ın sayılarıyla farkı azaltmaya çalışan ÇBK Mersin'e Vorackova, Vyoralova ve Jones'la karşılık veren ZVVZ USK Prag, soyunma odasına 42-29 önde gitti.
ÇBK MERSİN, ÜÇÜNCÜ ÇEYREĞİ GERİDE BİTİRDİ
Karşılıklı sayılarla başlayan üçüncü çeyreğin 24. dakikası Çekya temsilcisinin 42-34 üstünlüğüyle geçildi. Bu dakikadan sonra pota altı ve serbest atış çizgisinden bulduğu sayılarla 8-0'lık seri yakalayan ÇBK Mersin, periyodun bitimine 3 dakika 14 saniye kala eşitliği (42-42) yakaladı. Son dakikalarda 7-0'lık seri yakalan ZVVZ USK Prag, üçüncü çeyreği 49-42 önde bitirdi.
ÇBK MERSİN, MAĞLUP OLDU
Final periyoduna etkili başlayan ÇBK Mersin, 34. dakikada farkı 3 sayıya (50-53) indirdi. Bu dakikadan sonra Jones ve Vyoralova ile sayılar bulan Çekya temsilcisi, mücadelenin bitimine 3 dakika 14 saniye kala yine farkı 7 sayıya (53-61) çıkardı. İyi oyununu sürdüren ZVVZ USK Prag, mücadeleyi 66-53 kazandı.
PRAG, ŞAMPİYONLUĞA ULAŞTI
ZVVZ USK Prag şampiyonluğa ulaşırken, ÇBK Mersin ise 2023'ün ardından yine organizasyonu ikinci sırada tamamladı.
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