ÇBK Mersin, Kadınlar EuroLeague'de Final Four'a yükseldi ÇBK Mersin, FIBA Kadınlar EuroLeague çeyrek final serisi üçüncü maçında Zaragoza'yı 86-63 yenerek seriyi 2-1'e getirdi ve Final Four biletinin sahibi oldu.

ensonhaber.com

FIBA Kadınlar EuroLeague çeyrek final serisi üçüncü maçında temsilcimiz ÇBK Mersin, İspanya'nın Zaragoza ekibini ağırladı.

ÇBK Mersin, rakibini 86-63'lük skorla mağlup etti.

Seriyi 2-1 kazanan temsilcimiz Final Four'a yükselmeyi başardı.

ÇBK Mersin, 12-14 Nisan'da düzenlenecek Final Four organizasyonun yarı finalinde bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe ile karşılaşacak.

ÇBK Mersin: 86 - Casademont Zaragoza: 63

Hakemler: Radomir Vojinovic (Karadağ), Paulina Karolina Gajdosz (Polonya), Blaz Zupancic (Slovenya)

ÇBK Mersin: Mabrey 16, Epoupa 4, Araujo 12, Mavunga 10, Copper 18, Kiss 10, Cornelius 11, Derin Yaya 1, Hollingsworth 2, Sinem Ataş 2, Melis Gülcan, Asena Yalçın

Zaragoza: Ortiz 5, Gulbe 5, Fiebich 12, Atkinson 10, Diallo 7, Lacorzana, Holesinska 2, Pointer 8, Gimeno 12, Hermosa 2, Geldof

1. Periyot: 23-11

Devre: 44-33

3. Periyot: 65-41

Diskalifiye: 36.41 Mabrey (ÇBK Mersin)

Beş faulle çıkan: 38.40 Mavunga (ÇBK Mersin)