ÇBK Mersin, Melikgazi Kayseri Basketbol deplasmanında kazandı
AA & Ensonhaber

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 24. hafta mücadelesinde, Melikgazi Kayseri Basketbol ile ÇBK Mersin karşı karşıya geldi.

Kadir Has Kongre Merkezi'nde oynanan müsabakada kazanan, 74-68'lik skorla konuk takım ÇBK Mersin oldu.

SKOR DAĞILIMI

Melikgazi Kayseri Basketbol: Kübra Erat 17, Dangerfield, Doğa Adıcan, Gonca Karataş 2, Meltem Avcı 6, Şuğranur Hatice Sönmez 19, Powers 5, Fall 19

ÇBK Mersin: Asena Yalçın 4, Feride Şevval Akalan, Fauthoux 8, Carleton 17, Beren Polen Höke, Araujo 14, Derin Yaya, Sinem Ataş 7, Johannes 14, Pelin Derya Bilgiç 10

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Emre Çalışkan
Editor