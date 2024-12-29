ÇBK Mersin, Nesibe Aydın karşısında kazandı

Haber Merkezi
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 15. hafta mücadelesinde ÇBK Mersin ile Nesibe Aydın karşı karşıya geldi.
Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 87-76'lık skorla ev sahibi takım ÇBK Mersin oldu.
SKOR DAĞILIMI
ÇBK Mersin: Howard 17, Anderson 11, Fauthox 8, Rupert 22, Pelin Derya Bilgiç 8, Asena Yalçın 8, Feride Şevval Akalan 8, Derin Yaya 2, Sinem Ataş 3
Emlak Konut: Damla Gezgin 6, Wheeler 13, Wallace 4, Nared 21, Serfa 19, Merve Arı, Merve Uygül, Sevgi Tonguç 5, İlayda Güner 8
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