ÇBK Mersin, Nesibe Aydın'ı farklı geçti

AA & Ensonhaber
Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi üçüncü ve son maçında ÇBK Mersin ile Nesibe Aydın karşı karşıya geldi.
Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 91-60'lık skorla ev sahibi takım ÇBK Mersin oldu.
Bu sonuçla seriyi 2-1 kazanan ÇBK Mersin, yarı finale yükselerek Galatasaray'ın rakibi oldu.
SKOR DAĞILIMI
ÇBK Mersin: Asena Yalçın 11, Anderson 24, Carleton 10, McCovan 2, Johannes 16, Sinem Ataş 7, Rupert 8, Pelin Derya Bilgiç 13, Derin Yaya
Nesibe Aydın: Damla Gezgin 9, Wheeler 15, Merve Arı 9, Wallace 7, Serfa 8, Merve Uygül, Sevgi Tonguç, İlayda Güner 9, Elif Çayır 3, Rojin Yolcu
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