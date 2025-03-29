ÇBK Mersin, Nesibe Aydın'ı mağlup etti
AA & Ensonhaber

Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi ikinci maçında Nesibe Aydın ile ÇBK Mersin karşı karşıya geldi.

TOBB ETÜ Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 91-72'lik skorla konuk takım ÇBK Mersin oldu.

ÇBK Mersin, böylece seride durumu 1-1'e getirdi. İki takım arasındaki serinin üçüncü ve son maçı 31 Mart Pazartesi günü Mersin'de yapılacak.

SKOR DAĞILIMI

Nesibe Aydın: Damla Gezgin 5, Wheeler 23, Merve Arı, Nared 14, Serfa 18, Wallace 10, İlayda Güner 2, Merve Uygül

ÇBK Mersin: Anderson 19, Carleton 23, Mccovan 8, Johannes 14, Pelin Derya Bilgiç 4, Rupert 13, Sinem Ataş 10, Asena Yalçın

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Emre Çalışkan
Editor